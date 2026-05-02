Одному из погибших при пожаре в ХМАО детей было чуть больше года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пожаре в поселке Высокий в ХМАО погибла семья из семи человек, из них четверо детей.
- Одному из погибших детей был год с небольшим, остальные дети — 2011, 2013 и 2015 годов рождения.
- Причиной возгорания могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Год с небольшим был одному из четырех детей, погибших при пожаре в частном доме в поселке Высоком в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В субботу губернатор ХМАО Руслан Кухарук информировал, что в ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, из них четверо детей. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной возгорания могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Прокуратура округа взяла на контроль ход расследования дела.
"Одному ребенку год с небольшим", – сказал собеседник агентства, уточнив, что остальные дети – 2011, 2013 и 2015 годов рождения.