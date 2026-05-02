Хадж в Мекку вновь открыли для паломников из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 мая – РИА Новости. Хадж для паломничества в Мекку вновь открыт для граждан Узбекистана, саудовская авиакомпания FlyAdeal с 2 мая начала доставлять паломников в Саудовскую Аравию, обратно их будет забирать национальный перевозчик Uzbekistan Airways, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления мусульман Узбекистана (УМУ).