Хадж в Мекку вновь открыли для паломников из Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хадж в Мекку вновь открыт для паломников из Узбекистана.
- Саудовская авиакомпания FlyAdeal со 2 мая начала доставлять паломников в Саудовскую Аравию.
- А их возвращение на родину обеспечит Uzbekistan Airways.
ТАШКЕНТ, 2 мая – РИА Новости. Хадж для паломничества в Мекку вновь открыт для граждан Узбекистана, саудовская авиакомпания FlyAdeal с 2 мая начала доставлять паломников в Саудовскую Аравию, обратно их будет забирать национальный перевозчик Uzbekistan Airways, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления мусульман Узбекистана (УМУ).
В начале марта УМУ объявило, что паломничество умра (малый хадж) из республики к святым для мусульман местам в Мекке и Медине приостановлено из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а паломники в Саудовской Аравии должны вернуться на родину. По данным МИД Узбекистана, 2-10 марта 25 тысяч сограждан были эвакуированы из стран Ближнего Востока, в том числе более 21 тысячи из Саудовской Аравии.
"
"Сегодня в международном аэропорту Ташкента состоялись проводы первых групп паломников, отправляющихся в благословенное паломничество хадж. Доставку соотечественников в Медину будет осуществлять саудовская авиакомпания FlyAdeal, а возвращение паломников на родину обеспечит Uzbekistan Airways", - сказал представитель управления.
Ранее чартеры в Мекку осуществляла в обоих направлениях Uzbekistan Airways.
Паломники до 18 мая будут ежедневно напрямую вылетать из аэропортов девяти регионов страны - Ташкента, Намангана, Ферганы, Андижана, Самарканда, Бухары, Карши, Термеза и Ургенча, добавили в пресс-службе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
