10:51 02.05.2026
В Госдуме назвали анонсируемую Зеленским военную реформу филькиной грамотой

© AP Photo / Petros Karadjias — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине "филькиной грамотой".
  • Шеремет считает, что на фоне потерь украинской армии реформа бессмысленна и потребует много времени, которого нет у киевского режима.
  • По мнению депутата, изменения фактически сведутся к увеличению штата военкоматов, которые продолжат мобилизовать население.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "филькиной грамотой" анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине.
Зеленский ранее в своих соцсетях анонсировал военную реформу на Украине и утверждение формата, который предстоит реализовать начиная с июня этого года.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Верховной раде призвали к чисткам в офисе Зеленского
12 ноября 2025, 19:23
"Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как "филькиной грамотой". Ведь на фоне отступления и больших потерь украинского воинства ему "кровь из носа" необходимо любым путем заполнить людьми прореженные как штакетник армейские бреши", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, на данном этапе реформа ВСУ бессмысленна и потребует много времени, которого у киевского режима попросту нет.
"К тому же проголодавшаяся знаменитая украинская коррупция, издалека узревшая на горизонте поживу в виде очередного западного кредита, непременно распихает его по своим одутловатым карманам. Нет сомнения, что хунта, захватившая власть на Украине, продолжит делать то, что у нее всегда хорошо получалось", - подчеркнул депутат.
По его мнению, реформа по факту сведется к тому, что Зеленский кратно нарастит штат ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) , который продолжит отлавливать и отправлять на фронт упорно не желающих гибнуть за них население Украины.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться
21 ноября 2025, 14:33
 
