Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 2 мая — РИА Новости. Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Ранее бывший следователь выдвигал предположения о том, что Алексей Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.

"В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему", — сказал бывший следователь.

Он уточнил, что в Юрге находится русло реки Томь с направлением течения в сторону Томской области , где, как правило, и находят утонувших.

"Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице", — добавил Василий Козлов.