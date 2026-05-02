Участники многотысячных демонстраций в Германии потребовали отставки Мерца

00:10 02.05.2026 (обновлено: 07:29 02.05.2026)
В ФРГ более 360 тысяч человек вышли на митинги, часть потребовала отставки Мерца

Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 360 тысяч человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю.
  • Часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 360 тысяч человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, сообщило Объединение немецких профсоюзов (DGB), часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца.
"Под лозунгом "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль" 1 мая этого года в 413 мероприятиях и демонстрациях, организованных Объединением немецких профсоюзов, приняли участие 366 710 человек", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте профсоюза.
На первомайском митинге в Нюрнберге председатель DGB Ясмин Фахими осудила попытки работодателей и некоторых политиков возложить на обычных рабочих вину за текущий кризис. Кроме того, она раскритиковала возможную отмену восьмичасового рабочего дня и сокращение установленных законом пенсионных выплат.
"Тот, кто нарушает закон о рабочем времени, не делает работу более продуктивной, а только делает ее более вредной… Тот, кто посягает на уровень пенсионной безопасности, рискует спровоцировать крупный социальный конфликт", — сказала Фахими.
На опубликованных в соцсетях видео и фото видны многочисленные демонстранты, держащие плакаты с призывами к отставке Мерца.
Петиция с требованием отставки канцлера собрала к вечеру 1 мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч.
В начале года к Мерц призвал немцев больше работать на фоне ухудшающейся ситуации в немецкой экономике. Фахими раскритиковала канцлера, назвала восьмичасовой рабочий день "красной линией", и добавила, что его нельзя увеличивать.
Согласно проведенному в середине апреля опросу телеканалов RTL и NTV, работой Мерца не удовлетворены 80 процентов немцев, что является рекордом.
