Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на конец апреля достиг 32,73%, что является минимумом за последние пять лет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).