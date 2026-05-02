Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума
10:38 02.05.2026
Запасы газа в Европе по итогам апреля упали до пятилетнего минимума

Газовая компрессорная станция. Архивное фото
  • Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе на конец апреля достиг 32,73 процента.
  • Этот объем является минимальным за последние пять лет.
  • "Газпром" сообщил, что критически низкий уровень заполненности европейских ПХГ создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на конец апреля достиг 32,73%, что является минимумом за последние пять лет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности ПХГ в Европе на конец апреля составил 32,73% против 39,52% годом ранее. В 2024 году показатель достигал 62,44%, в 2023 году - 59,73%, в 2022 году - 33,47%. Таким образом, текущий уровень запасов оказался минимальным за последние пять лет.
"Газпром" ранее уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке.
При этом, несмотря на окончание апреля, в ряде европейских стран продолжался нетто-отбор газа из хранилищ.
