Вопрос Мерцу о результатах его работы вызвал смех в зале

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вопрос, что стало лучше для граждан Германии за почти год работы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вызвал смех среди присутствующих в зале во время его общения с гражданами.

Инцидент произошел в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню локальной журналистики, которое проходило в формате открытого диалога. Трансляцию встречи вел немецкий телеканал Phoenix.

"Господин Мерц, Вы уже почти год на посту канцлера… что стало лучше для граждан с тех пор, как Вы заняли пост канцлера?" - зачитала ведущая мероприятия вопрос от читателя регионального издания.

После этого в зале раздался смех. Мерц выдержал паузу и начал отвечать, но его вновь прервал смех.

"Ну, для подведения итогов, конечно, еще рано", - сказал Мерц.

Затем канцлер заявил о вкладе в оборону и о том, что за этот год удалось сохранить НАТО . По его словам, достижения правительства также заключаются в том, что власти продвигаются шаг за шагом к реформам.