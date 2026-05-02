Вопрос Мерцу о результатах его работы вызвал смех в зале - РИА Новости, 02.05.2026
19:25 02.05.2026 (обновлено: 20:02 02.05.2026)
Вопрос Мерцу о результатах его работы на посту канцлера вызвал смех в зале

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о результатах работы Мерца вызвал смех в зале во время его общения с гражданами.
  • Он заявил о вкладе в оборону и о том, что за этот год удалось сохранить НАТО, а также о продвижении к реформам.
  • Рейтинги поддержки входящих в правительственную коалицию Германии партий обновили антирекорды, в то время как популярность правой партии "Альтернатива для Германии" растет.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вопрос, что стало лучше для граждан Германии за почти год работы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вызвал смех среди присутствующих в зале во время его общения с гражданами.
Инцидент произошел в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню локальной журналистики, которое проходило в формате открытого диалога. Трансляцию встречи вел немецкий телеканал Phoenix.
"Господин Мерц, Вы уже почти год на посту канцлера… что стало лучше для граждан с тех пор, как Вы заняли пост канцлера?" - зачитала ведущая мероприятия вопрос от читателя регионального издания.
После этого в зале раздался смех. Мерц выдержал паузу и начал отвечать, но его вновь прервал смех.
"Ну, для подведения итогов, конечно, еще рано", - сказал Мерц.
Затем канцлер заявил о вкладе в оборону и о том, что за этот год удалось сохранить НАТО. По его словам, достижения правительства также заключаются в том, что власти продвигаются шаг за шагом к реформам.
Исходя из результатов исследования компании YouGov, проведенного 10-13 апреля, рейтинги поддержки входящих в правительственную коалицию Германии блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в апреле обновили антирекорды, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" в стране становится все популярнее.
