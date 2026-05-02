ФРГ не продвинулась в следствии по делу "Северных потоков", заявил посол

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Германия не продвинулась в следствии по терактам на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Упомянутые конвенции, к которым присоединились Россия, Германия и ряд других стран, обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений. Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось", - сказал посол.