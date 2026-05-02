ФРГ не продвинулась в следствии по делу "Северных потоков", заявил посол - РИА Новости, 02.05.2026
03:05 02.05.2026
ФРГ не продвинулась в следствии по делу "Северных потоков", заявил посол

РИА Новости: ФРГ не продвинулась в следствии по терактам на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия не продвинулась в следствии по терактам на «Северных потоках».
  • Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
  • По словам посла, германская сторона игнорировала все запросы России о правовой помощи и предложения о совместном расследовании.
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Германия не продвинулась в следствии по терактам на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Россия неоднократно заявляла, что ФРГ, отказывая Москве в сотрудничестве в рамках расследования терактов на газопроводах "Северные потоки", нарушает конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.
Судно-трубоукладчик Фортуна при строительстве Северного потока - 2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Участница подрыва "Северных потоков" снималась для эротических журналов
19 апреля, 21:06
"Упомянутые конвенции, к которым присоединились Россия, Германия и ряд других стран, обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений. Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось", - сказал посол.
Он добавил, что "в ходу по-прежнему версия об украинских диверсантах-любителях".
Дипломат также напомнил, что в сентябре 2024 года Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Журналист WSJ обвинил Данию в сокрытии правды о подрыве "Северных потоков"
27 апреля, 23:32
 
В миреРоссияГерманияСШАСеймур ХершСергей Нечаев (дипломат)Дмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
