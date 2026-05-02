ФРГ не продвинулась в следствии по делу "Северных потоков", заявил посол

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Германия не продвинулась в следствии по терактам на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Россия неоднократно заявляла, что ФРГ, отказывая Москве в сотрудничестве в рамках расследования терактов на газопроводах "Северные потоки", нарушает конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.
"Упомянутые конвенции, к которым присоединились Россия, Германия и ряд других стран, обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений. Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось", - сказал посол.
Он добавил, что "в ходу по-прежнему версия об украинских диверсантах-любителях".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.