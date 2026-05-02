В Германии поддержали планы по выводу американских военных из страны

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Севим Дагделен, эксперт по внешней политике от партии BSW (ранее известной как "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"), поддержала планы вывести из Германии 5 тысяч американских военных, назвав это решение давно назревшим.
По сообщению Шона Парнелла, помощника министра обороны США по связям с общественностью, глава Пентагона Пит Хегсет дал указание вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. Ожидается, что этот процесс займет от 6 до 12 месяцев.
"Наконец-то: на 5 тысяч американских солдат в Германии меньше! Давно назревший шаг. Примерно 40 тысяч американских солдат и ядерное оружие США в Бюхеле не должны здесь находиться. Мы больше не можем позволить себе это дорогостоящее и угрожающее миру военное присутствие", - написала Дагделен на своей странице в соцсети X.
Германия является местом дислокации примерно 38 тысяч американских военнослужащих - это самый большой контингент вооруженных сил США в Европе.
Президент США Дональд Трамп 29 апреля уже упоминал о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии, пообещав принять решение в ближайшее время. На следующий день, 30 апреля, Трамп расширил эту перспективу, допустив вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Причины такого решения не были названы, однако оно прозвучало после критики со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес военной политики Вашингтона в отношении Ирана, в частности, из-за отсутствия ясной стратегии. Накануне, 28 апреля, Трамп обвинил Мерца в терпимости к ядерным амбициям Ирана.