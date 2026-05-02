Болид пилота "Формулы-1" загорелся прямо на трассе на Гран-при Майами

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Немецкий пилот команды "Ауди" Нико Хюлькенберг не примет участия в спринтерской гонке Гран-при Майами "Формулы-1", который проходит на международном автодроме в США.
Болид немца воспламенился по пути на стартовую решетку. Пилот не пострадал.
Спринтерская гонка начнется в 19:00 мск, квалификацию к ней выиграл действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена". Позднее в субботу состоится квалификация к воскресной гонке.