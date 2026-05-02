МИД: Россия допускает опцию охраны торгового флота на Балтике силами ВМФ

Активность стран НАТО на Балтике создает серьезные угрозы международному судоходству и экономической деятельности, заявлял замглавы российского МИД Александр Грушко.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия допускает опцию сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами ВМФ для защиты от посягательств со стороны стран Запада, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Как отметил дипломат, Россия использует весь спектр средств для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море.

"Помимо системной дипломатической работы в профильных международных форматах и по двусторонним каналам, реализуется комплекс мер по усилению ситуационной осведомленности в акватории, по обеспечению оперативного взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями, рассматриваются варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России", - сказал Булатов РИА Новости.