Рейтинг@Mail.ru
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после разговора - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 02.05.2026 (обновлено: 21:03 02.05.2026)
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после разговора

Фицо сообщил о различии во взглядах с Зеленским по некоторым темам

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о расхождениях во взглядах с Владимиром Зеленским по ряду вопросов после телефонного разговора.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов.
"Несмотря на то что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, нас объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словацкой Республикой и Украиной", — написал он в Facebook*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского
Вчера, 15:59
Фицо также сообщил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в столицы обеих стран, и подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады
Вчера, 14:57
 
В миреСловакияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоберт ФицоПетер Пеллегрини
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала