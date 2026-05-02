Фицо неожиданно высказался о Зеленском после разговора

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов.
"Несмотря на то что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, нас объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словацкой Республикой и Украиной", — написал он в Facebook*.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.