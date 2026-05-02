Европа снизила импорт СПГ на семь процентов
10:10 02.05.2026 (обновлено: 11:20 02.05.2026)
Европа снизила импорт СПГ на семь процентов

Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа в апреле снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 7% по сравнению с мартовским историческим максимумом.
  • Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
  • Страны Евросоюза в ожидании запрета поставок из России активно закупали российский СПГ, обновляя месячные рекорды.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европа в апреле снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 7% по сравнению с мартовским историческим максимумом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
В марте Европа увеличила импорт СПГ до исторического максимума - 13,57 миллиарда кубометров. По сравнению с февралем поставки выросли на 10,6%.
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в апреле составили около 12,62 миллиарда кубометров. Это на 7% ниже, чем в марте, и на 0,1% ниже уровня апреля 2025 года.
При этом апрельский показатель почти повторил прошлогодний уровень. В апреле 2025 года импорт СПГ в Европу составлял около 12,63 миллиарда кубометров.
Высокие поставки СПГ в апреле происходили на фоне начала сезона закачки газа в подземные хранилища Европы. Евросоюз с начала месяца начал пополнять подземные хранилища газа, однако к середине апреля они были заполнены только на 29,55%, что стало минимальным уровнем для 15 апреля с 2022 года.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Россия в 2025 году занимала 13% в совокупном импорте СПГ стран ЕС. При этом на краткосрочные контракты приходилось около 30%, остальные 70% - на долгосрочные. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, российский СПГ сейчас востребован по всему миру из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. После остановки производства в Катаре, одном из ключевых мировых производителей СПГ, спрос на газ в мире резко вырос.
По данным аналитической компании Bruegel, страны Евросоюза в ожидании запрета поставок из России активно закупали российский СПГ: месячные рекорды поставок были обновлены в декабре (2,275 миллиарда кубометров), в январе (2,276 миллиарда кубометров) и марте (2,459 миллиарда кубометров).
