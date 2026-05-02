Ряд государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ЯО, заявили в МИД

ООН, 2 мая - РИА Новости. Ряд неядерных европейских стран заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.