Ряд государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ЯО, заявили в МИД

ООН, 2 мая - РИА Новости. Ряд неядерных европейских стран заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием или выступить реципиентами этого вида ОМУ" , - сказал он в рамках соответствующей конференции.
По его словам, эти действия наносят "прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия".