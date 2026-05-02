Рейтинг@Mail.ru
Жаль, но надо: Кремль объявил Европе, что у нас не остается другого выхода - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.05.2026 (обновлено: 08:09 02.05.2026)

Жаль, но надо: Кремль объявил Европе, что у нас не остается другого выхода

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на площадке марафона "Знание. Первые" сделал ряд важных заявлений, которые с кристальной ясностью описывают, как Россия теперь будет строить свою политику в отношении Европы и при чем здесь человек с усиками.
Медведев заявил, что "наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования". По его словам, нынешнее развитие событий опровергло иллюзии об отношениях с Западом и сейчас во главе европейских государств и структур находятся "идиоты, которые бредят войной с Российской Федерацией".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Европа готовится воевать с Россией две недели
Вчера, 08:00
Данные заявления прозвучали на фоне совершенно конкретных военных приготовлений со стороны Европы: например, Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды договорились о создании специального "антироссийского флота". Какое объяснение? Очень простое: по словам главы ВМС Британии генерала Гвина Дженкинса, "Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности".
Французское издание Le Monde также подтвердило, что Европа готовится к войне с Россией. По его данным, в грядущих учениях "Орион" с участием Франции и еще 20 стран "условный противник будет обладать всеми боевыми характеристиками России", а "военное руководство призывает армию быть готовой к столкновению с Россией в ближайшие годы".
Очень характерно, что тема сферической российской угрозы как оправдание собственной ускоренной милитаризации звучит в Европе с каждым днем все громче. С февраля 2022 года абсолютно все главы западных военных и политических структур десятки раз, а СМИ тысячи раз практически дословно повторяли слова на тот момент главы МИД Германии Бербок: "Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем".
Может создаться впечатление, что европейцы действительно сошли с ума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Плохое против безнадежного: как четыре немца делят власть в Европе
30 апреля, 08:00
Но если отмотать историческую пленку назад, то становится понятно, что если это и безумие — то безумие совершенно осознанное и последовательное, которое зародилось в этой же самой Европе в 30-е годы прошлого века.
Двадцать второго июня 1941 года, перед нападением на СССР, Адольф Гитлер объявил своим генералам: "Теперь наступил момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы германского народа, а следовательно — и всей Европы". В декабре 1941 года, года гитлеровские нацисты уже убили два миллиона мирных советских людей, Гитлер выступил в Рейхстаге и еще раз объяснил, почему это правильно, хорошо и почему по-другому не могло быть. Оказывается, Советский Союз готовил "новое нашествие монголов", чтобы подавить и захватить неспособные защищаться страны Европы.
Кажется, будто нынешние европейские лидеры читают с листа, на котором остались отпечатки пальцев Гитлера.
Впрочем, с учетом того, что каждый второй из них ведет свой род от нацистов или нацистских коллаборационистов, это подозрение превращается в полную уверенность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Четвертый рейх" готов к атаке: удар по России запланирован на лето
28 апреля, 08:00
В Великую Отечественную войну нас пришли "превентивно" убивать почти все страны Европы, и сейчас шматки сгнивших нацистских трупов сползаются вместе опять, порождая новые военные союзы, коалиции, группы желающих и антироссийские флоты.
Апогеем движения на создание "всезападной коалиции" против России стал приезд в США короля Карла III, который, несмотря на шуточки и иронию со стороны комментаторов, приехал с четкой и конкретной целью — втащить американцев в общий антироссийский фронт (не политический и не экономический, а стопроцентно военный).
Многие аналитики назвали речь Карла перед конгрессом копией Фултонской речи Черчилля от 5 марта 1946 года, где он призвал к "особым отношениям" англоязычных держав для сдерживания СССР, после чего подготовка к неизбежному столкновению с русскими стала долгосрочной стратегической линией Запада.
Как и Черчилль, Карл призвал к "обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от угроз от наших общих противников" (хм, кто бы это мог быть?) и подчеркнул критическую важность "укрепления единства стран НАТО". Главный его посыл к американскому политическому классу: мы с вами одной крови, и если вы не с нами против России, то вы предаете наше историческое единство.
Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что обращение британского короля к коллективному Западу — это не просто сиюминутная декларация на тему "подлатаем заржавевшие узы", а самый настоящий военный манифест Европы.
Подтверждением этому служит свежее заявление главы евродипломатии Каллас: "Думаю, мы все здесь согласны: возврата к прежним отношениям с Россией быть не может — даже после завершения этой войны на Украине".
Дмитрий Медведев на форуме "Знание. Первые" подчеркнул, что конфликт с Европой нам не нужен и что в общем "очень жалко, что мы потеряли" более-менее адекватный уровень отношений и "обратно этого не вернуть".
Однако он не сказал вслух, что нам также жаль, если в результате Европа — с ее плохим и хорошим — может просто исчезнуть с лица земли: "Ядерный апокалипсис (теперь) реален, но очень не хотелось бы".
Впрочем, долгие проводы — лишние слезы, и, немного поплакав над сошедшей с ума Европой, готовой на этот раз окончательно самоубиться о нас, Россия двинется дальше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Последний шанс победить на Украине: Европа сделала ставку на смерть Путина
27 апреля, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияСССРКарл IIIАдольф ГитлерНАТОМИД ГерманииДмитрий МедведевАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала