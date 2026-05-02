Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на площадке марафона "Знание. Первые" сделал ряд важных заявлений, которые с кристальной ясностью описывают, как Россия теперь будет строить свою политику в отношении Европы и при чем здесь человек с усиками.

Медведев заявил, что "наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования". По его словам, нынешнее развитие событий опровергло иллюзии об отношениях с Западом и сейчас во главе европейских государств и структур находятся "идиоты, которые бредят войной с Российской Федерацией ".

Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Данные заявления прозвучали на фоне совершенно конкретных военных приготовлений со стороны Европы : например, Британия, Дания Нидерланды договорились о создании специального "антироссийского флота". Какое объяснение? Очень простое: по словам главы ВМС Британии генерала Гвина Дженкинса, "Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности".

Французское издание Le Monde также подтвердило, что Европа готовится к войне с Россией. По его данным, в грядущих учениях "Орион" с участием Франции и еще 20 стран "условный противник будет обладать всеми боевыми характеристиками России", а "военное руководство призывает армию быть готовой к столкновению с Россией в ближайшие годы".

Очень характерно, что тема сферической российской угрозы как оправдание собственной ускоренной милитаризации звучит в Европе с каждым днем все громче. С февраля 2022 года абсолютно все главы западных военных и политических структур десятки раз, а СМИ тысячи раз практически дословно повторяли слова на тот момент главы МИД Германии Бербок: "Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем".

Может создаться впечатление, что европейцы действительно сошли с ума.

Но если отмотать историческую пленку назад, то становится понятно, что если это и безумие — то безумие совершенно осознанное и последовательное, которое зародилось в этой же самой Европе в 30-е годы прошлого века.

Двадцать второго июня 1941 года, перед нападением на СССР Адольф Гитлер объявил своим генералам: "Теперь наступил момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы германского народа, а следовательно — и всей Европы". В декабре 1941 года, года гитлеровские нацисты уже убили два миллиона мирных советских людей, Гитлер выступил в Рейхстаге и еще раз объяснил, почему это правильно, хорошо и почему по-другому не могло быть. Оказывается, Советский Союз готовил "новое нашествие монголов", чтобы подавить и захватить неспособные защищаться страны Европы.

Кажется, будто нынешние европейские лидеры читают с листа, на котором остались отпечатки пальцев Гитлера.

Впрочем, с учетом того, что каждый второй из них ведет свой род от нацистов или нацистских коллаборационистов, это подозрение превращается в полную уверенность.

В Великую Отечественную войну нас пришли "превентивно" убивать почти все страны Европы, и сейчас шматки сгнивших нацистских трупов сползаются вместе опять, порождая новые военные союзы, коалиции, группы желающих и антироссийские флоты.

Апогеем движения на создание "всезападной коалиции" против России стал приезд в США короля Карла III , который, несмотря на шуточки и иронию со стороны комментаторов, приехал с четкой и конкретной целью — втащить американцев в общий антироссийский фронт (не политический и не экономический, а стопроцентно военный).

Многие аналитики назвали речь Карла перед конгрессом копией Фултонской речи Черчилля от 5 марта 1946 года, где он призвал к "особым отношениям" англоязычных держав для сдерживания СССР, после чего подготовка к неизбежному столкновению с русскими стала долгосрочной стратегической линией Запада.

Как и Черчилль, Карл призвал к "обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от угроз от наших общих противников" (хм, кто бы это мог быть?) и подчеркнул критическую важность "укрепления единства стран НАТО ". Главный его посыл к американскому политическому классу: мы с вами одной крови, и если вы не с нами против России, то вы предаете наше историческое единство.

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что обращение британского короля к коллективному Западу — это не просто сиюминутная декларация на тему "подлатаем заржавевшие узы", а самый настоящий военный манифест Европы.

Подтверждением этому служит свежее заявление главы евродипломатии Каллас: "Думаю, мы все здесь согласны: возврата к прежним отношениям с Россией быть не может — даже после завершения этой войны на Украине".

Дмитрий Медведев на форуме "Знание. Первые" подчеркнул, что конфликт с Европой нам не нужен и что в общем "очень жалко, что мы потеряли" более-менее адекватный уровень отношений и "обратно этого не вернуть".

Однако он не сказал вслух, что нам также жаль, если в результате Европа — с ее плохим и хорошим — может просто исчезнуть с лица земли: "Ядерный апокалипсис (теперь) реален, но очень не хотелось бы".