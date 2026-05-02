Вице-спикер парламента Словакии выступил против вступления Украины в ЕС

БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выступил против вступления Украины в Европейский союз.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу сообщил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил поддержку стремлению Украины вступить в Евросоюз.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
