18:30 02.05.2026
Вице-спикер парламента Словакии Данко выступил против вступления Украины в ЕС

Андрей Данко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер словацкого парламента Данко выступил против вступления Украины в Европейский союз.
  • Однако Фицо в ходе телефонного разговора с Зеленским выразил поддержку стремлению Украины вступить в Евросоюз.
  • ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата в интеграционное объединение в июне 2022 года.
БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выступил против вступления Украины в Европейский союз.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу сообщил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил поддержку стремлению Украины вступить в Евросоюз.
"Не понимаю того, что Роберт Фицо сказал Владимиру Зеленскому о том, что Словакия поддерживает их вступление в Евросоюз. SNS, конечно, против", - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook*.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреУкраинаСловакияРоссияАндрей ДанкоРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
