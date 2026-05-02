В МИД рассказали, как ЕС пытается нарушить транзит в Калининград

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Снять препоны, которые Евросоюз чинит российскому транзиту в Калининград, пока не удается, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

"Все эти сюжеты являются предметом кропотливой дипломатической работы с Евросоюзом и литовскими властями. По отдельным аспектам удается находить некоторые развязки, но перспективы выхода на системное решение вопроса пока не просматриваются", - сказал он.