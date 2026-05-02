08:18 02.05.2026
В МИД рассказали, как ЕС пытается нарушить транзит в Калининград

Калининград. Архивное фото
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что снять препоны, чинимые Евросоюзом российскому транзиту в Калининград, пока не удается.
  • Российская сторона продолжает сталкиваться с необоснованными завышениями транспортных тарифов и избыточными бюрократическими процедурами.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Снять препоны, которые Евросоюз чинит российскому транзиту в Калининград, пока не удается, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
По словам дипломата, помимо санкционных ограничений, российская сторона продолжает сталкиваться с необоснованными завышениями транспортных тарифов, избыточными бюрократическими и контрольными процедурами.
"Все эти сюжеты являются предметом кропотливой дипломатической работы с Евросоюзом и литовскими властями. По отдельным аспектам удается находить некоторые развязки, но перспективы выхода на системное решение вопроса пока не просматриваются", - сказал он.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
