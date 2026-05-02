Рейтинг@Mail.ru
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 02.05.2026
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи

Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи на 188 тыс б/с в июне

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман предварительно договорились об увеличении целевого уровня добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне.
  • Увеличение квот будет символическим из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив.
  • ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, ссылаясь на долгосрочную экономическую стратегию.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) предварительно договорились об увеличении целевого уровня добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, несмотря на выход ОАЭ из альянса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье", - говорится в сообщении.
Как отмечают источники, рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это решение говорит о том, что альянс придерживается прежней политики, несмотря на то, что его покинул один из участников, сказал агентству один из источников.
Однако фактически увеличение квот будет символическим, потому что судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива - все еще ограничено, отметило издание.
Встреча семи стран запланирована в онлайн-формате на воскресенье. На ней страны планируют обсудить уровни добычи нефти на июнь.
Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения.
ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
В минувший вторник ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ начиная с 1 мая. Минэнерго Эмиратов назвало это решение стратегическим, основанном на долгосрочной экономической стратегии. Источник в делегации ОПЕК сообщил РИА Новости, что организация не была осведомлена о намерениях ОАЭ покинуть ее.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин и Трамп не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил Песков
30 апреля, 14:37
 
ОАЭРоссияСаудовская АравияОПЕКМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Военная операция США и Израиля против ИранаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала