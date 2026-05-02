Выжившая рассказала о зверствах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Участница событий в одесском Доме профсоюзов в 2014 году Ольга Игнатьева рассказала о зверствах, происходивших во время трагедии.

По словам Игнатьевой, в Доме профсоюзов применяли удушливый газ, «коктейли Молотова», было много стрельбы и избиений.

Игнатьева упомянула о «коридоре позора», где выходящие из Дома профсоюзов люди подвергались избиениям, а также о якобы проводимых националистами «сатанистских ритуалах».

РИМ, 2 мая - РИА Новости. Пострадавшие в трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году столкнулись с применением удушливого газа, "коктейлей Молотова", стрельбой и избиениями, рассказала РИА Новости участница событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.

"Мы вынуждены были… спасаться от разъяренной бандеровской толпы, почувствовавшей кровь… начали кидать "коктейли Молотова", потом запускали еще какой-то удушливый газ. Естественно, начался пожар. Людей, которые пытались высунуться из окна, чтобы набрать пару глотков воздуха, чтобы не задохнуться, женщины в основном, стреляли по ним… там били, убивали, насиловали, стреляли, кололи ножами… там зверства были жуткие", - поделилась собеседница агентства.

По словам Игнатьевой, за георгиевские ленточки во время событий в Доме профсоюзов били до полусмерти. Разъяренная толпа могла бить палками с гвоздями выпрыгивающих из-за пожара из окон людей, при этом мало у кого из пострадавших были средства защиты.

"Я спрятала в сумке георгиевскую ленточку и раскладной ножик многофункциональный, если бы нашли и ленточку и ножик, я думаю, я бы оказалась среди тех, кого убили", - добавила активистка, отметив, что у нее забрали накидку с надписью "День Победы".

Игнатьева также рассказала о "коридоре позора", по которому проходили выходящие из Дома профсоюзов люди и во время этого подвергались избиениям ногами, палками и другими предметами.

Кроме того, по рассказам очевидицы, националисты проводили "сатанистские ритуалы" (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) и могли отрубать ступни погибшим.

"То есть они вот этот вот сатанистский ритуал проводили, типа ты мертвым не уйдешь от нас, поэтому я их называю нацисты-сатанисты и, конечно, такому никогда прощения не будет", - пояснила она.