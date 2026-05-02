Выжившая рассказала о зверствах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
02:54 02.05.2026 (обновлено: 02:55 02.05.2026)
Выжившая рассказала о зверствах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

РИА Новости: пострадавшие в Доме профсоюзов столкнулись с применением газа

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участница событий в одесском Доме профсоюзов в 2014 году Ольга Игнатьева рассказала о зверствах, происходивших во время трагедии.
  • По словам Игнатьевой, в Доме профсоюзов применяли удушливый газ, «коктейли Молотова», было много стрельбы и избиений.
  • Игнатьева упомянула о «коридоре позора», где выходящие из Дома профсоюзов люди подвергались избиениям, а также о якобы проводимых националистами «сатанистских ритуалах».
РИМ, 2 мая - РИА Новости. Пострадавшие в трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году столкнулись с применением удушливого газа, "коктейлей Молотова", стрельбой и избиениями, рассказала РИА Новости участница событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
"Мы вынуждены были… спасаться от разъяренной бандеровской толпы, почувствовавшей кровь… начали кидать "коктейли Молотова", потом запускали еще какой-то удушливый газ. Естественно, начался пожар. Людей, которые пытались высунуться из окна, чтобы набрать пару глотков воздуха, чтобы не задохнуться, женщины в основном, стреляли по ним… там били, убивали, насиловали, стреляли, кололи ножами… там зверства были жуткие", - поделилась собеседница агентства.
По словам Игнатьевой, за георгиевские ленточки во время событий в Доме профсоюзов били до полусмерти. Разъяренная толпа могла бить палками с гвоздями выпрыгивающих из-за пожара из окон людей, при этом мало у кого из пострадавших были средства защиты.
"Я спрятала в сумке георгиевскую ленточку и раскладной ножик многофункциональный, если бы нашли и ленточку и ножик, я думаю, я бы оказалась среди тех, кого убили", - добавила активистка, отметив, что у нее забрали накидку с надписью "День Победы".
Игнатьева также рассказала о "коридоре позора", по которому проходили выходящие из Дома профсоюзов люди и во время этого подвергались избиениям ногами, палками и другими предметами.
Кроме того, по рассказам очевидицы, националисты проводили "сатанистские ритуалы" (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) и могли отрубать ступни погибшим.
"То есть они вот этот вот сатанистский ритуал проводили, типа ты мертвым не уйдешь от нас, поэтому я их называю нацисты-сатанисты и, конечно, такому никогда прощения не будет", - пояснила она.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
