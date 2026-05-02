С фигурантов дела Долиной взыскивают более 21 миллиона рублей
10:43 02.05.2026
С фигурантов дела Долиной взыскивают более 21 миллиона рублей

В Москве с фигурантов дела Долиной взыскивают более 21,3 миллиона рублей

Алексей Бороздин и Александр Кунц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С фигурантов дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной Анжелы Цырульниковой и Дмитрия Леонтьева принудительно взыскивают более 21,3 миллиона рублей.
  • Анжела Цырульникова приговорена к лишению свободы и должна возместить более 12,1 миллиона рублей ущерба, а также выплатить свыше 1,1 миллиона рублей уголовного штрафа.
  • Дмитрий Леонтьев должен выплатить 900 тысяч рублей уголовного штрафа и более 5,5 миллионов рублей иных взысканий имущественного характера.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С фигурантов дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной Анжелы Цырульниковой и Дмитрия Леонтьева принудительно взыскивают более 21,3 миллиона рублей, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Балашихинский суд в конце ноября 2025 года приговорил Цырульникову, Леонтьева и еще двух фигурантов к лишению свободы на срок от четырех лет до семи лет трех месяцев за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Директор Долиной прокомментировал сообщения о плохом самочувствии певицы
29 апреля, 12:34
Согласно материалам, Балашихинский суд выдал исполнительные листы, по которым 30 марта на Цырульникову завели три исполнительных производства. Два из них касаются взыскания более 12,1 миллиона рублей ущерба, причиненного преступлением, а еще один - взыскания свыше 1,1 миллиона рублей уголовного штрафа.
Кроме того, в сентябре и ноябре 2025 года на Цырульникову завели два производства о взыскании свыше 1,2 миллиона рублей задолженности по кредитным платежам с исполнительским сбором на 87,2 тысячи рублей. При этом фигурантка избежала оплаты кредитов по пяти производствам в связи с невозможностью установить местоположение должника или его активов - сумма долга по ним не указана.
Более того, как следует из материалов приставов, с 1 апреля с другого фигуранта дела Леонтьева начали взыскивать 900 тысяч рублей уголовного штрафа по исполнительному листу, также выданному Балашихинским судом. А с января 2020 года по март 2026 года на него завели четыре производства о взыскании более чем 5,5 миллионов рублей иных взысканий имущественного характера с со сборами на 17,2 тысячи рублей.
Помимо этого, Леонтьев должен 6,5 тысяч рублей взысканий имущественного характера в пользу бюджетов РФ со сбором в тысячу рублей, а также в сумме более 81,7 тысячи рублей штрафов, наложенных органами внутренних дел, ущерба от преступления и госпошлины. Исполнительские сборы по этим производствам превышают 10,3 тысячи рублей.
При этом в июле 2025 года Леонтьев смог избежать уплаты более 21 тысячи рублей взысканий имущественного характера из-за отсутствия возможности установить его местонахождение или его активов.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной" при покупке квартиры
23 апреля, 04:49
 
