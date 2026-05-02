Дмитриев оценил пошлины США на машины из ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики в сочетании с энергокризисом станут смертельным ударом для промышленного сектора Евросоюза.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций и являющийся специальным представителем президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, отметил, что введение новых пошлин США на европейские автомобили и грузовики на фоне энергетического кризиса сильно ударит по промышленному сектору Евросоюза.

Дмитриев отметил в социальной сети Х, что 25-процентные пошлины на автомобили и грузовики из ЕС, наряду с энергетическим кризисом, будут смертельным ударом для и без того ослабленного промышленного сектора союза.