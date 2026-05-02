В Саратовской области десятилетняя девочка погибла при пожаре

САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Десятилетняя девочка в результате пожара в дачном доме в Балаковском районе, ее родители с ожогами госпитализированы, сообщили в ГУМЧС по Саратовской области.

В свою очередь, в СУСК по Саратовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате пожара на улице Вишневая пострадали 43-летняя мать и 42-летний отец погибшей, уточнили следователи. Назначены необходимые судебные экспертизы.