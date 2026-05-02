В Саратовской области десятилетняя девочка погибла при пожаре
09:38 02.05.2026 (обновлено: 09:53 02.05.2026)
В Саратовской области десятилетняя девочка погибла при пожаре

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балаковском районе Саратовской области в дачном доме произошел пожар.
  • В результате ЧП погибла десятилетняя девочка, ее родители с ожогами госпитализированы.
  • На тушение выезжали два пожарных расчета.
САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Десятилетняя девочка в результате пожара в дачном доме в Балаковском районе, ее родители с ожогами госпитализированы, сообщили в ГУМЧС по Саратовской области.
"Сообщение о загорании в дачном доме садового товарищества "Приморье" поступило сегодня ночью в 2.24 (1.24 мск – ред.). На 88 "квадратах" горела двухэтажная дача и две машины. В результате ЧП погибла 10-летняя девочка, родители госпитализированы с ожогами в больницу", - проинформировали в ГУМЧС в канале на платформе "Макс".
Инцидент случился в Натальинском муниципальном образовании Балаковского района. На тушение выезжали два пожарных расчета. Причину и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты, на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники пожарной лаборатории.
В свою очередь, в СУСК по Саратовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате пожара на улице Вишневая пострадали 43-летняя мать и 42-летний отец погибшей, уточнили следователи. Назначены необходимые судебные экспертизы.
ПроисшествияБалаковский районСаратовская областьРоссияМЧС России
 
 
