03:21 02.05.2026
В Госдуме рассказали, когда дачники могут не платить налог на имущество

РИА Новости: дачные дома не больше 50 квадратных метров освобождены от налогов

Частные дома в Московской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владельцы хозяйственных построек площадью до 50 квадратных метров освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.
  • Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за шесть соток.
  • Многодетные семьи имеют право на скидку 50% на налог на один объект недвижимости по своему выбору.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владельцы небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный "квадратный вычет" в размере 50 (квадратных - ред.) метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 "квадратов", налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому, если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога", - сказал РИА Новости Свищев.
Парламентарий добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за шесть соток. Он уточнил, что, если участок больше, то налог платится только за площадь сверх шести соток.
Кроме того, многодетные семьи в России имеют право на скидку 50% на налог на один объект недвижимости по своему выбору.
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственную дачу
29 апреля, 11:26
 
