МЧС назвало новые требования к жарке шашлыка на даче
02:52 02.05.2026
МЧС назвало новые требования к жарке шашлыка на даче

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расстояние от мангала или жаровни до ближайшего дерева на дачном участке должно составлять не менее пяти метров, при готовке шашлыков надо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС России.
"Установите мангал в специально отведенном для этого месте на ровной площадке на расстоянии не менее пяти метров от деревьев и сухой травы", - говорится в рекомендациях министерства.
Уточняется, что такое же расстояние должно быть до дома и других построек на дачном участке.
"Используйте для розжига специальные жидкости. Бензин или спирт могут быть опасны", - предупреждает МЧС.
Спасатели также рекомендуют не оставлять огонь без присмотра. После приготовления шашлыков угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют.
"Помните, разводить огонь можно только в безветренную погоду", - резюмирует МЧС России.
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
