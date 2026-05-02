Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у северных Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 05.01 (21.01 мск воскресенья) 3 мая. Очаг располагался на глубине 11 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой 2 балла, тревога цунами не объявлялась.
