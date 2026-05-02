Аномального всплеска обращений к врачам после пожара в Туапсе не было.

23:29 02.05.2026
© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА.
  • Роспотребнадзор Кубани зафиксировал в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, но риска для здоровья жителей нет.
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Аномального всплеска обращений к врачам не было в Туапсе после пожара, который произошёл в результате атаки беспилотников на НПЗ, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
"Хочу еще добавить, что мы состояние здоровья людей оцениваем, отслеживаем по обращениям в скорую помощь и больницы. То есть какого-то аномального всплеска обращений в "скорую" и больницы не поступало, особенно с острыми респираторными заболеваниями или какими-то жалобами на дыхание. Такого нет", - сказал Бойко в эфире "Соловьев Live".
Роспотребнадзор Кубани в среду зафиксировал в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду заявляла, что риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет.
В миреТуапсеСергей БойкоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
