Аномального всплеска обращений к врачам после пожара в Туапсе не было.

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

Роспотребнадзор Кубани зафиксировал в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, но риска для здоровья жителей нет.

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Аномального всплеска обращений к врачам не было в Туапсе после пожара, который произошёл в результате атаки беспилотников на НПЗ, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.

"Хочу еще добавить, что мы состояние здоровья людей оцениваем, отслеживаем по обращениям в скорую помощь и больницы. То есть какого-то аномального всплеска обращений в "скорую" и больницы не поступало, особенно с острыми респираторными заболеваниями или какими-то жалобами на дыхание. Такого нет", - сказал Бойко в эфире "Соловьев Live".