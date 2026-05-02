В Сочи после хулиганской стрельбы местного жителя пострадал подросток

СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Подросток в Сочи получил ранение в результате стрельбы местного жителя из пневматического оружия, мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, 55-летний сочинец выстрелил из помещения в многоквартирном доме в сторону двора дома и попал в 14-летнего подростка. Он получил ранения руки и груди, его госпитализировали. В настоящее время нет угрозы его жизни и здоровью.

"По данным следствия, днем 30 апреля 2026 года фигурант, находясь в помещении многоквартирного дома, расположенного на улице Гагарина в городе Сочи , используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений произвел один выстрел из пневматического оружия в сторону двора дома, попав в 14-летнего подростка. Задержан 55-летний местный житель", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере "Макс".

Личность стрелявшего установили в короткие сроки благодаря слаженной работе следователя и криминалиста СКР по краю во взаимодействии с оперативниками, добавили в ведомстве. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъято орудие преступления.