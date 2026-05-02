В районе Туапсе, где горел морской терминал, не нашли нефтяных пятен

- В море в районе Туапсе не обнаружено нефтяных пятен после пожара на морском терминале.
- В апреле из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем из-за сильных дождей — в море.
- На территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня.
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Нефтяных пятен не обнаружено в море в районе Туапсе, где после атаки БПЛА горел морской терминал, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря.
"Буквально вчера вечером на оперштабе нашем, который проходит два раза в день, морспасслужба доложила нам, что на водной глади нефтяных пятен нет, мы все убрали с водной глади. Осталось прибраться на берегу", - сказал Бойко в эфире "Соловьев Live".
На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
