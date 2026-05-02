15:12 02.05.2026 (обновлено: 20:44 02.05.2026)
В Люберцах ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

© Фото : МЧС Московской области/MAXЭкстренные службы на месте пожара в многоквартирном доме в Люберцах. 2 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В многоквартирном доме в Люберцах ликвидировали открытое горение.
  • Эвакуированы 24 человека, включая трех детей.
  • Выгорело пять балконов на площади 29 квадратных метров.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Люберцах ликвидировано, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
"Открытое горение ликвидировано. Эвакуированы 24 человека, из них 3 детей, 1 спасенная звеном ГДЗС с 17-го этажа", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что в результате пожара выгорело пять балконов на площади 29 квадратных метров.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел на 15-м этаже многоквартирного дома на улице 3-е Почтовое отделение в подмосковных Люберцах. Пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей. Возгорание было ликвидировано на площади 29 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
