14:10 02.05.2026 (обновлено: 14:33 02.05.2026)
В Люберцах произошел пожар в многоквартирном доме

В Люберцах загорелась квартира на 15-м этаже многоквартирного дома

© Фото : МЧС Московской области/Telegram — Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Люберцах
© Фото : МЧС Московской области/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Люберцах произошел пожар в квартире на 15-м этаже многоквартирного дома.
  • Пожар локализовали на площади 29 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, эвакуированы 20 человек.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пожар произошел на 15-м этаже многоквартирного дома в подмосковных Люберцах, возгорание локализовано на площади 29 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
"На улице 3-е Почтовое отделение 54 возник пожар в квартире на 15-м этаже. Пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей. Возгорание локализовано на площади 29 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала.
Как отмечается в канале главка на платформе "Макс", эвакуированы 20 человек, с 17-го этажа спасен один человек.
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
