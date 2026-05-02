В Люберцах произошел пожар в многоквартирном доме

Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Люберцах

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пожар произошел на 15-м этаже многоквартирного дома в подмосковных Люберцах, возгорание локализовано на площади 29 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

"На улице 3-е Почтовое отделение 54 возник пожар в квартире на 15-м этаже. Пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей. Возгорание локализовано на площади 29 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала.