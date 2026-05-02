Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы в Бангладеш, прыгнул за ним

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы на железнодорожной станции в Бангладеш, прыгнул за ним, оба уцелели, сообщает местный портал Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы на железнодорожной станции в Бангладеш, прыгнул за ним, оба уцелели, сообщает местный портал Daily Sun со ссылкой на очевидцев и сотрудников станции.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник около 15.30 по местному времени (12.30 мск).

По данным портала, годовалый мальчик упал из рук отца в щель между рельсами и платформой, когда мужчина попытался выйти из вагона тронувшегося поезда. После этого отец сразу прыгнул вниз вслед за ребенком, обнял его и прижался с ним к стене платформы — в сторону от поезда.