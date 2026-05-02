Рейтинг@Mail.ru
Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы в Бангладеш, прыгнул за ним
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 02.05.2026 (обновлено: 10:00 02.05.2026)
Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы в Бангладеш, прыгнул за ним

© Кадр видео из соцсетей
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бангладеш годовалый мальчик упал из рук отца в щель между рельсами и платформой на железнодорожной станции.
  • Отец прыгнул за ребенком, обнял его и прижался вместе с ним к стене платформы в стороне от поезда.
  • Оба остались невредимы после того, как над ними проехали восемь вагонов поезда.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Отец годовалого ребенка, упавшего на рельсы на железнодорожной станции в Бангладеш, прыгнул за ним, оба уцелели, сообщает местный портал Daily Sun со ссылкой на очевидцев и сотрудников станции.
Сообщается, что инцидент произошел во вторник около 15.30 по местному времени (12.30 мск).
По данным портала, годовалый мальчик упал из рук отца в щель между рельсами и платформой, когда мужчина попытался выйти из вагона тронувшегося поезда. После этого отец сразу прыгнул вниз вслед за ребенком, обнял его и прижался с ним к стене платформы — в сторону от поезда.
"Отец, рискуя жизнью, спас своего годовалого сына, упавшего в щель между движущимся поездом и платформой на железнодорожной станции Бхайраб-Базар. И отец, и сын остались невредимы, даже после того, как над ними проехали восемь вагонов поезда", — говорится в сообщении портала.
ПроисшествияБангладеш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала