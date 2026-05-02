В аэропорту Челябинска сняли ограничения

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Челябинска, сообщила Росавиация.
В субботу Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Челябинска.
"Аэропорт Челябинска ("Баландино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
