В Бразилии рассказали о судьбе дома нацистского преступника из Освенцима

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Дом, в котором жил нацистский преступник Йозеф Менгеле в Бразилии, превратился в убыточный зал для проведения торжеств, рассказал РИА Новости режиссер Марсело Фелипе Сампайо.

"(Дом – ред.) переделали под зал для свадеб. Я говорил с его хозяйкой, и она сказала, что теряет очень много клиентов из-за истории дома", - сообщил он.