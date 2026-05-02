В Бразилии рассказали о судьбе дома нацистского преступника из Освенцима
08:45 02.05.2026
В Бразилии рассказали о судьбе дома нацистского преступника из Освенцима

Сампайо: дом Менгеле в Бразилии превратился в убыточный зал для свадеб

© AP PhotoЙозеф Менгеле
Йозеф Менгеле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дом, в котором жил нацистский преступник Йозеф Менгеле в Бразилии, переделали под зал для свадеб.
  • Хозяйка дома теряет клиентов из-за истории здания.
  • Режиссер документального фильма о Менгеле считает, что было бы разумнее восстановить дом в его историческом виде и сделать музей памяти жертв нацистских преступлений.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Дом, в котором жил нацистский преступник Йозеф Менгеле в Бразилии, превратился в убыточный зал для проведения торжеств, рассказал РИА Новости режиссер Марсело Фелипе Сампайо.
"(Дом – ред.) переделали под зал для свадеб. Я говорил с его хозяйкой, и она сказала, что теряет очень много клиентов из-за истории дома", - сообщил он.
Режиссер документального фильма о Менгеле, а также кинокартины о беглых нацистских преступниках в Аргентине и других странах Латинской Америки "Крысиная тропа" отметил, что люди стали избегать это место, когда узнали о том, кто в нем жил.
По мнению Сампайо, было бы разумнее восстановить дом в его историческом виде и трансформировать в музей памяти жертв нацистских преступлений.
Йозеф Менгеле – нацистский преступник, проводивший опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Ему удалось избежать наказания, скрывшись в Бразилии, где он умер в 1979 году.
