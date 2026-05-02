Над Тульской областью сбили еще один украинский БПЛА

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили над Тульской областью еще один вражеский БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее он сообщал о 16 сбитых над регионом украинских БПЛА.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что, предварительно, разрушений не зафиксировано.