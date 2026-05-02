Эксперт объяснил появление неизвестных БПЛА в аэропорту Мюнхена

Краткий пересказ от РИА ИИ Появление неизвестных дронов в аэропорту Мюнхена могло быть испытанием украинских беспилотников, которые производятся недалеко от авиагавани, заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Появление неизвестных дронов в аэропорту Мюнхена могло быть испытанием украинских беспилотников, которые производятся в 20 километрах от авиагавани, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

В октябре 2025 года управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild , якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких подобных случаях. В апреле 2026 года Минобороны России заявляло, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России . В перечне российского военного ведомства среди "украинских" и "совместных" предприятий указаны два завода по производству БПЛА в Мюнхене - Airlogix и Da Vinci Avia.

"Само нахождение этих заводов было секретным, пока наше министерство обороны не опубликовало адреса. Согласно режиму секретности, никто ничего не афишировал (во время испытания дронов - ред.), просто неопознанные беспилотники полетали… но сейчас благодаря многим уже известным сведениям можно говорить о том, что это были испытания тех беспилотников, которые потом пошли на Украину", - сказал РИА Новости Алексей Леонков

Эксперт не исключил, что мюнхенский аэропорт при этом тестировал собственные локаторы воздушного пространства, которые должны распознавать беспилотники.

"При производстве дронов необходимо проводить их испытания. При этом в "инновационном центре" можно разместить систему управления, а заодно проверить комплексы ПВО", - отметил эксперт.

По имеющимся в расположении РИА Новости данным, производственные цеха Airlogix расположены на севере Мюнхена, на улице Lerchenstraße, примерно в 22 километрах от аэропорта Мюнхен. Заявленной дальности разведывательного БПЛА Airlogix GOR в 360 километров с лихвой хватает, чтобы преодолеть указанное расстояние и провести значительное время в его районе.