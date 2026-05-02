Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов войск беспилотных систем при освобождении Новодмитровки в ДНР.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов войск беспилотных систем "Южной" группировки войск при освобождении населенного пункта Новодмитровка в ДНР.

На первых кадрах видно, как российские беспилотники выходили на сближение и точным маневром уничтожали вражеские аппараты прямо в воздухе.

"Операторы активно применяли тактику воздушного тарана против гексакоптеров типа "Баба-Яга". Количество таких тяжелых БПЛА, уничтоженных в ходе штурма населенного пункта, составило несколько десятков", - следует из сообщения к видео.

В ходе наступательных действий расчеты БПЛА обеспечили комплексное огневое и разведывательное сопровождение подразделений, уничтожая как воздушные, так и наземные цели противника.

На следующих кадрах видно, как уничтожаются наземные робототехнические комплексы, гаубица, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и различный транспорт ВСУ

"Параллельно наносились удары по выявленным пунктам дислокации противника в самом населенном пункте. FPV-дроны точечно поражали технику противника, а также живую силу ВСУ, укрывающуюся в зданиях и на заранее подготовленных позициях", - следует из сообщения.

По информации Минобороны России , для этого применялись дроны на оптоволокне БПЛА типа "Молния-2" и барражирующие боеприпасы "Ланцет".

На кадрах показана ликвидация живой силы ВСУ с использованием штурма и военных дронов.

"Отдельно расчеты беспилотных систем выполняли задачу корректировки огня артиллерии и сопровождения штурмовых групп. В режиме реального времени передавались координаты целей, уточнялись результаты поражения и обеспечивалось продвижение наших подразделений", - говорится в сообщении.

Кадры объективного контроля подтверждают точность ударов и эффективность взаимодействия.