Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры работы БПЛА при освобождении Новодмитровки - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.05.2026
Опубликованы кадры работы БПЛА группировки "Юг" при освобождении Новодмитровки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов войск беспилотных систем при освобождении Новодмитровки в ДНР.
  • Расчеты БПЛА обеспечили огневое и разведывательное сопровождение подразделений, уничтожая воздушные и наземные цели противника, включая гексакоптеры типа «Баба-Яга», наземные робототехнические комплексы, гаубицу, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и различный транспорт ВСУ.
  • Слаженная работа операторов БПЛА, артиллерии и штурмовых подразделений позволила последовательно подавить сопротивление противника и обеспечить освобождение Новодмитровки.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов войск беспилотных систем "Южной" группировки войск при освобождении населенного пункта Новодмитровка в ДНР.
На первых кадрах видно, как российские беспилотники выходили на сближение и точным маневром уничтожали вражеские аппараты прямо в воздухе.
"Операторы активно применяли тактику воздушного тарана против гексакоптеров типа "Баба-Яга". Количество таких тяжелых БПЛА, уничтоженных в ходе штурма населенного пункта, составило несколько десятков", - следует из сообщения к видео.
В ходе наступательных действий расчеты БПЛА обеспечили комплексное огневое и разведывательное сопровождение подразделений, уничтожая как воздушные, так и наземные цели противника.
На следующих кадрах видно, как уничтожаются наземные робототехнические комплексы, гаубица, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и различный транспорт ВСУ.
"Параллельно наносились удары по выявленным пунктам дислокации противника в самом населенном пункте. FPV-дроны точечно поражали технику противника, а также живую силу ВСУ, укрывающуюся в зданиях и на заранее подготовленных позициях", - следует из сообщения.
По информации Минобороны России, для этого применялись дроны на оптоволокне БПЛА типа "Молния-2" и барражирующие боеприпасы "Ланцет".
На кадрах показана ликвидация живой силы ВСУ с использованием штурма и военных дронов.
"Отдельно расчеты беспилотных систем выполняли задачу корректировки огня артиллерии и сопровождения штурмовых групп. В режиме реального времени передавались координаты целей, уточнялись результаты поражения и обеспечивалось продвижение наших подразделений", - говорится в сообщении.
Кадры объективного контроля подтверждают точность ударов и эффективность взаимодействия.
"Слаженная работа операторов БПЛА, артиллерии и штурмовых подразделений позволила последовательно подавить сопротивление противника и обеспечить освобождение Новодмитровки", - добавили в министерстве обороны России.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала