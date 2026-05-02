15:16 02.05.2026
В Курской области при взрыве БПЛА пострадал человек

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области в селе Октябрьское Рыльского района взорвался украинский БПЛА.
  • Водитель проезжавшего мимо трактора получил слепое осколочное ранение правой кисти.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Водитель трактора ранен в результате взрыва вражеского БПЛА в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в селе Октябрьское Рыльского района на проезжей части взорвался БПЛА противника. Ударная волна зацепила проезжающий мимо трактор. К сожалению, ранен водитель", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Хинштейн уточнил, что у мужчины - слепое осколочное ранение правой кисти, ему оказана медицинская помощь.
