В Курской области при взрыве БПЛА пострадал человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Водитель трактора ранен в результате взрыва вражеского БПЛА в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в селе Октябрьское Рыльского района на проезжей части взорвался БПЛА противника. Ударная волна зацепила проезжающий мимо трактор. К сожалению, ранен водитель", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Хинштейн уточнил, что у мужчины - слепое осколочное ранение правой кисти, ему оказана медицинская помощь.