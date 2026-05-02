Россиянам рассказали, как бороться с борщевиком

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 02.05.2026
© Фото : Портал Правительства Московской области
© Фото : Портал Правительства Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прополка участка весной и обработка специальными препаратами являются наиболее эффективными средствами борьбы с борщевиком, скашивание же непродуктивно.
  • С 1 марта владельцы земельных участков в РФ обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями.
  • За невыполнение обязательств по борьбе с инвазивными растениями может грозить штраф до 700 тысяч рублей.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Прополка участка весной и обработка специальными препаратами являются наиболее эффективными средствами борьбы с борщевиком, скашивание непродуктивно, потому что борщевик быстро отрастает из оставшегося в земле корня, рассказал РИА Новости управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
"Своевременная прополка весной и обработка территории специальными препаратами являются наиболее эффективными средствами борьбы с борщевиком Сосновского… Простое скашивание непродуктивно, поскольку из оставшегося в земле корня борщевик быстро отрастает", - сказал Березнюк.
Эксперт отметил, что следует выкапывать растение с корнями на глубине не менее 15-20 сантиметров. Если же выбран метод скашивания, его необходимо проводить минимум три раза за лето, обязательно до начала цветения.
Он добавил, что есть и альтернативный агротехнический прием - это мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами, такими как плотная черная пленка. "Без доступа света борщевик погибает, однако укрывной материал необходимо держать на участке в течение двух лет подряд", - объяснил Березнюк.
Помимо этого, при сплошном зарастании участка наиболее эффективна обработка гербицидами на основе глифосата. Системные препараты проникают в сосудистую систему растения и вызывают его полную гибель. Обработку необходимо проводить в фазе массового отрастания сорняка, полностью смачивая листья раствором. Березнюк напомнил, что гербициды уничтожают только вегетирующие растения, но не действуют на семена в почве.
"После механического или химического удаления борщевика рекомендуется засеять участок быстрорастущими многолетними травами, например кострецами, козлятником или газонными злаками. Эти культуры создают естественную тень и становятся конкурентами сорняку, препятствуя его повторному появлению", - подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде.
С 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно статье 8.7 КоАП РФ, может грозить штраф до 700 тысяч рублей.
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала