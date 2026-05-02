Над российскими регионами сбили 146 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства ПВО сбили 146 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над 12 областями, включая Белгородскую, Брянскую, Московскую и другие.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск уничтожили 146 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны России.
«
"Второго мая с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
По данным МО, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями и Московским регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18