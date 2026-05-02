Специальная военная операция на Украине
 
15:48 02.05.2026
Над Брянской областью сбили 33 дрона ВСУ

Богомаз сообщил об уничтожении над Брянской областью 33 украинских беспилотников

  • Над Брянской областью уничтожили 33 дрона ВСУ.
  • Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Силы ПВО, мобильно-оперативные группы и спецподразделения Росгвардии уничтожили 33 вражеских БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«

"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 33 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".

Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
