Над Брянской областью сбили 33 дрона ВСУ

"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 33 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".