Над российскими регионами уничтожили 123 украинских беспилотника

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск в субботу сбили 123 украинских беспилотника над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"2 мая с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.
