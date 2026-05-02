Россиянам рассказали, как защитить умный автомобиль от кибератаки

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт в области автомобильной кибербезопасности АО «ГЛОНАСС» Владимир Педанов рассказал о мерах для обеспечения цифровой безопасности умного автомобиля на время длительного отъезда.

Среди важных мер — наличие надежной и проверенной сигнализации, отключение Wi-Fi и установка надежного пароля с двухфакторной аутентификацией в приложении автомобиля.

Также рекомендуется проверять доступ к дополнительному оборудованию и убедиться в устойчивости канала связи для автомобиля.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Важными мерами для обеспечения цифровой безопасности умного автомобиля на время длительного отъезда являются наличие надежной и проверенной сигнализации, отключение Wi-Fi и надежный пароль с двухфакторной аутентификацией в приложении авто, рассказал РИА Новости эксперт в области автомобильной кибербезопасности АО "ГЛОНАСС" Владимир Педанов.

"Если вы оставляете машину без присмотра на долгий период, лучше всего, конечно, обеспокоиться средствами дополнительной безопасности. Рынок противоугонных средств в России насыщен самыми передовыми решениями. Важно, чтобы к сигнализации или комплекту телематики никто не имел доступ до вас", - рассказал Педанов.

Он пояснил, что сегодня популярна схема, при которой злоумышленник покупает телематическое устройство или сигнализацию, регистрирует их на свой телефон, надежно упаковывает, в том числе и в пленку и продает под видом нового.

"Поэтому перед установкой дополнительного оборудования обязательно проверяйте, кто еще имеет к нему доступ и какие есть активные сессии, помимо ваших", - подчеркнул эксперт.

Еще одним важным элементом безопасности, по его словам, является обеспечение устойчивой связи для автомобиля.

"Если у вас на борту стоит сим-карта, проверьте баланс и устойчивость канала связи. Машина будет оставаться в доступе, и вы всегда сможете через приложение посмотреть ее текущий статус", - отмечает Педанов.

В свою очередь, чтобы обезопасить приложение, посредством которого пользователь следит за состоянием авто, необходимо установить надежный пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Тогда злоумышленники не смогут войти в аккаунт владельца и получить доступ к удаленному контролю над автомобилем.