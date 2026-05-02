В эксперименте с передвижными аптеками будут участвовать 11 регионов

17:59 02.05.2026
Минздрав: 11 регионов РФ примут участие в эксперименте с передвижными аптеками

Аптека. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В эксперименте по передвижным аптекам пожелали принять участие 11 субъектов России.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 10 субъектов России изъявили желание принять участие в эксперименте по передвижным аптекам, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек.
"Субъекты Российской Федерации могут принять участие в эксперименте, подав соответствующее заявление. В ходе разработки законопроекта 11 субъектов Российской Федерации изъявили желания об участии в эксперименте", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о следующих регионах: Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская область, Тюменская область, Архангельская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Донецкая Народная Республика и Республика Бурятия.
Как добавили в пресс-службе, аптечные пункты должны быть оснащены необходимым оборудованием и электронной системой приема платежей. Также на таких пунктах должен быть фармацевтический работник.
