Андреева сравнила каждый свой проигрыш с концом света - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Теннис
 
22:45 02.05.2026
Андреева сравнила каждый свой проигрыш с концом света

Теннисистка Андреева: каждый раз, когда проигрываю, для меня это как конец света

© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева заявила, что каждое поражение для нее как конец света.
  • Каждый проигранный матч очень разочаровывает и причиняет боль, добавила она.
  • Теннисистка надеется, что в будущем сможет легче воспринимать проигрыши.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после проигрыша в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде заявила, что каждое поражение для нее как конец света.
В пятницу восьмая ракетка мира Андреева уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии 19-летняя россиянка при счете 5:4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. После поражения Андреева не смогла сдержать слез.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
02 мая 2026 • начало в 18:10
Завершен
Мирра Андреева
0 : 23:65:7
Марта Костюк
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Каждый раз, когда я проигрываю, для меня это как конец света. Иногда я вижу, как другие игроки улыбаются сразу после проигранных матчей. Я не понимаю, как люди это делают. Хотела бы я так же. Каждый проигранный матч, очевидно, очень разочаровывает и причиняет мне боль. Надеюсь, что в будущем это пройдет, и я смогу после поражений сразу же поговорить о них, а не ждать какое-то время, прежде чем сумею это сделать", - цитирует Андрееву The Tennis Letter.
