Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Одессе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" прошли шествием с баннером "Одесса. Помним" и возложили цветы к портретам жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу у бывшего посольства Украины Москве активисты совместно с участниками тех событий и ветеранами СВО провели акцию "Одесса. Помним" по случаю годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов. В рамках акции активисты прошли шествием с баннером "Одесса. Помним", после чего выложили из свечей слово "Помним" и возложили цветы к портретам жертв трагедии.

"Мы всегда приходим 2 мая сюда и на улицы других крупных городов России - огромное количество городов подключаются к этой акции. Мы выкладываем из свечей слово "Помним" и вспоминаем те трагические события в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Он отметил, что активисты уже в 11-й раз организовывают акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

"Мы будем проводить эти акции до тех пор, пока все виновные в этом ужасном преступлении не будут наказаны", - подчеркнул Демидов.