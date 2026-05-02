Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Одессе
13:38 02.05.2026 (обновлено: 13:43 02.05.2026)
Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Одессе

Более двух тысяч активистов МГЕР и "Волонтерской роты" провели акцию в Одессе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктивисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства", ветераны СВО проводят акцию "Одесса. Помним" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства", ветераны СВО проводят акцию "Одесса. Помним" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" провели акцию "Одесса. Помним" у бывшего посольства Украины в Москве.
  • Активисты выложили из свечей слово "Помним" и возложили цветы к портретам жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" прошли шествием с баннером "Одесса. Помним" и возложили цветы к портретам жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу у бывшего посольства Украины в Москве активисты совместно с участниками тех событий и ветеранами СВО провели акцию "Одесса. Помним" по случаю годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов. В рамках акции активисты прошли шествием с баннером "Одесса. Помним", после чего выложили из свечей слово "Помним" и возложили цветы к портретам жертв трагедии.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвеча у портретов жертв пожара в Одесском доме профсоюзов. 2 мая 2014 года националисты и сторонники госпереворота на Украине подожгли дом профсоюзов в Одессе с представителями "антимайдана" внутри
Свеча у портретов жертв пожара в Одесском доме профсоюзов. 2 мая 2014 года националисты и сторонники госпереворота на Украине подожгли дом профсоюзов в Одессе с представителями антимайдана внутри
Свеча у портретов жертв пожара в Одесском доме профсоюзов. 2 мая 2014 года националисты и сторонники госпереворота на Украине подожгли дом профсоюзов в Одессе с представителями "антимайдана" внутри
"Мы всегда приходим 2 мая сюда и на улицы других крупных городов России - огромное количество городов подключаются к этой акции. Мы выкладываем из свечей слово "Помним" и вспоминаем те трагические события в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Он отметил, что активисты уже в 11-й раз организовывают акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.
"Мы будем проводить эти акции до тех пор, пока все виновные в этом ужасном преступлении не будут наказаны", - подчеркнул Демидов.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
