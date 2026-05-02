Активистка рассказала, как выжила в трагедии в Одессе

РИМ, 2 мая - РИА Новости. Участница событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева рассказала РИА Новости, что смогла выжить в трагедии, прячась в кабинетах, в которых был организован медпункт.

"Я, например, спряталась, ну как спряталась, мы были на втором этаже, там медпункт сделали… Потом кинули "коктейль Молотова", я первый раз в своей жизни увидела вот эту горящую бутылку, которую закидывают тебе под ноги, и второй раз она прямо ко мне под ноги упала, я успела отскочить, воды уже не было, чтобы потушить, Мы начали убегать, начал идти черный дым, мы бежали к лестнице, кто-то забегал в кабинеты, но в кабинетах было хуже, потому что там, по сути, потом люди задыхались, потому что дым заходил", - поделилась воспоминаниями собеседница агентства.

По ее словам, сначала в здании были свет и вода, но через какое-то время их отключили.

Как рассказала Игнатьева, на улице в это время беснующаяся толпа стреляла и "не давала людям выживать". Из-за стрельбы у Дома профсоюзов людей просили не подходить к окнам, и в то же время находящиеся внутри здания боялись задохнуться, пояснила она.

"Я побежала с определенным количеством людей на боковые лестницы… На четвертом этаже спряталась в кабинете, за мной тоже несколько человек побежали. А там мы где-то больше 50 минут сидели. Не сидели, а мы там как бы прятались. Ребята держали оборону. Мы пытались кричать, звонить. Они пытались ворваться… Наверху разбили стекло. Кидали в нас этим стеклом. Газ пускали", - рассказала активистка.

Позднее националисты смогли прорваться в здание.

"Они воровались к нам в кабинет, один сразу начал кричать "всем на пол"… за ним забежали другие, начали бить пацанов", - добавила собеседница агентства.

При этом, по ее словам, один из ворвавшихся просил не бить женщин. Нескольких девушек вывели из здания, забрав у некоторых телефоны и кошельки, сказала Игнатьева.