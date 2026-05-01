Cиноптик рассказала, где в России ожидается майская зима

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. "Майская зима" будет в Якутии, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Несмотря на дневное тепло до +10-15 градусов на юге Якутии, на севере будет "майская зима", особенно в Верхоянске, так как ночная температура достигнет -15 градусов", — рассказа синоптик.
Паршина напомнила, что крайние северные районы Сибири и Дальнего Востока позже всего встречают весну и лето.