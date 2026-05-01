21:16 01.05.2026 (обновлено: 21:21 01.05.2026)
В Московском зоопарке показали размеренный день панды Катюши

Московский зоопарк: панда Катюша живет размеренно, как мама Дин-Дин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Панда Катюша из Московского зоопарка живет размеренно и без спешки, как мама Дин-Дин.
  • На опубликованном видео она медленно и осторожно сползает со своей "лежанки", а затем задумчиво ест бамбук в уличном вольере.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка живет размеренно, как мама Дин-Дин - обедает без спешки и суеты, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Сегодня Катюша никуда не спешит! Настроение - "мама-ДинДин": без спешки, без суеты, вся в обеденных размышлениях", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша сначала медленно и осторожно сползает со своей "лежанки", а после размеренно и задумчиво ест бамбук в уличном вольере, пока за ней наблюдают посетители.
Ослик Жорик у вольера с гигантскими выдрами. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Ослик Жорик из Московского зоопарка подружился с гигантскими выдрами
30 апреля, 12:37
 
Светлана АкуловаПанда КатюшаМосковский зоопаркОбщество
 
 
