В Московском зоопарке показали размеренный день панды Катюши

- Панда Катюша из Московского зоопарка живет размеренно и без спешки, как мама Дин-Дин.
- На опубликованном видео она медленно и осторожно сползает со своей "лежанки", а затем задумчиво ест бамбук в уличном вольере.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка живет размеренно, как мама Дин-Дин - обедает без спешки и суеты, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Сегодня Катюша никуда не спешит! Настроение - "мама-ДинДин": без спешки, без суеты, вся в обеденных размышлениях", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша сначала медленно и осторожно сползает со своей "лежанки", а после размеренно и задумчиво ест бамбук в уличном вольере, пока за ней наблюдают посетители.