Рейтинг@Mail.ru
Адвокат назвала главное правило при дарении жилья - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 01.05.2026
Адвокат назвала главное правило при дарении жилья

Юрист Шеерман: договор дарения жилья нужно обязательно заверять у нотариуса

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКлюч от квартиры
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ключ от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Договор дарения недвижимого имущества между гражданами подлежит обязательному нотариальному удостоверению, рассказала адвокат Ирина Шеерман.
  • С 13 января 2025 года простая письменная форма дарственной больше не действует.
  • Родственники по-прежнему не платят налог при дарении.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В интернете вновь появились сообщения о якобы новых правилах дарения недвижимости, но на самом деле изменения вступили в силу ещё в январе 2025 года. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Ирина Шеерман.
"В настоящее время договор дарения недвижимого имущества между гражданами подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Закон не делает исключений — ни для посторонних, ни для близких родственников", — пояснила эксперт.
С 13 января 2025 года простая письменная форма дарственной больше не действует. Теперь договор нужно обязательно заверять у нотариуса. При этом налоговые льготы для родственников сохранены: они по-прежнему не платят налог при дарении. Адвокат советует проверять информацию о законах в официальных источниках, чтобы не стать жертвой фейков.
ЖильеРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала