"Ни к чему хорошему не приведет". Выходка Зеленского возмутила Запад - РИА Новости, 01.05.2026
11:05 01.05.2026 (обновлено: 16:27 01.05.2026)
"Ни к чему хорошему не приведет". Выходка Зеленского возмутила Запад

FT: требования Зеленского по ускоренной интеграции вызывают раздражение в ЕС

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Требования Зеленского по ускоренному вступлению Украины в ЕС ухудшили отношения между Киевом и Европой.
  • Украинские чиновники требовали скорейшего одобрения интеграции и упрекали ЕС в медлительности, утверждая, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев — в членстве.
  • Европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Требования Зеленского по ускоренному вступлению Украины в ЕС ухудшили отношения между Киевом и Европой, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева", — говорится в материале.
По словам собеседников издания, присутствовавших на встрече на Кипре в конце апреля, украинские чиновники требовали скорейшего одобрения интеграции и упрекали ЕС в медлительности. Также они утверждали, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев — в членстве.
"Они говорят: "Вы нам должны". А это ни к чему хорошему не приводит", — сообщил источник.
Сообщается, что Зеленский дал указание своим дипломатам не рассматривать никаких альтернативных вариантов интеграции, кроме полноправного членства. Собеседник Financial Times отметил, что главе киевского режима пришлось услышать "горькую правду".
На прошлой неделе издание Le Monde писало, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации Politico, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
В ЕС много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий должно стать реформирование страны. Как отмечал журнал The Economist, Украину не хотят принимать в блок из-за ее коррумпированности. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркивал, что процесс интеграции будет долгим и сложным.
